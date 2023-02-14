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Посещаемость музеев Москвы в 2022 году превысила "доковидные" уровни

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В 2022 году музеи и выставки Москвы посетили 16,7 млн человек, это больше "доковидных" показателей и стало рекордом за последние 30 лет, сообщила через пресс-службу Департамента культуры заммэра города Наталья Сергунина.

Пандемия коронавируса

"Самым посещаемым стал музей-заповедник "Царицыно". Он привлек больше двух миллионов человек. Среди лидеров также "Коломенское", "Останкино и Кусково", Дарвиновский музей и другие", - уточнила она.

"Почти полтора миллиона человек приняли участие в городской познавательной акции "Московская музейная неделя", которая проводится ежемесячно в течение года", - добавила заммэра.

В 2019 года музеи столицы посетили 15,3 млн человек. Во время пандемии показатель снижался до 7,7 млн человек в год, отметили в мэрии.

По данным Департамента, весной 2022 года в акции "Ночь в музее" приняли участие 360 тысяч посетителей, в мероприятиях "Дней исторического и культурного наследия Москвы" - почти 400 тысяч человек.

Москва в режиме самоизоляции

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С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
Москва Наталья Сергунина Департамент культуры Коломенское Царицыно Дарвиновский музей
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