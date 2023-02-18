Сугробы в Москве подрастут к понедельнику на 10 см

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - По прогнозам синоптиков, в ночь на воскресенье в столице начнется сильный снегопад, который продлится до утра понедельника, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Прирост свежевыпавшего снега составит до 10 сантиметров. Сегодня и завтра временами возможен сильный ветер с порывами до 17 м/с", - рассказал Бирюков, которого цитирует телеграм-канал комплекса городского хозяйства в субботу.

По его данным, городские службы работают в режиме повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. Как добавил Бирюков, в уборке будет задействовано необходимое количество техники и дворников.

Власти Москвы просят горожан в непогоду быть предельно внимательными и аккуратными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, а при управлении транспортным средством - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

В метеобюро Москвы "Интерфаксу" уточнили, что высота снежного покрова на главной столичной метеостанции (ВДНХ) в 9:00 субботы составила 35 см.