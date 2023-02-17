Температура в Москве на следующей неделе будет на 4 градуса ниже нормы

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Погода с "нордическим характером" прогнозируется в Москве 23 февраля, в течение недели в столице ночные температуры будут опускаться до минус 16 градусов, но к субботе и воскресенью потеплеет, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Понедельник станет переходным днем - и ночью, и днем прогнозируется минус 8 - минус 3 градуса и небольшой снег. А со вторника начинается понижение температуры, ночью - минус 14 - минус 9, днем около минус 7 - минус 5. В среду примерно такая же температура - минус 15 - минус 10 градусов ночью, днем минус 6 - минус 5", - сказал Вильфанд в пятницу.

По его словам, начиная со вторника температурный фон будет ниже нормы примерно на 4 градуса. В четверг понижение температуры продолжится.

"В ночь на четверг - уже более заметные морозы. Связаны они будут с тем, что воздушные массы будут перемещаться с севера, поэтому 23 февраля можно будет назвать днем с нордическим характером, потому что ветер с севера", - уточнил Вильфанд.

В четверг ночью будет минус 16 - минус 11, при этом, по словам научного руководителя Гидрометцентра, "не исключены даже еще более низкие температуры до минус 17". Днем в четверг будет минус 9 - минус 4 - "комфортные, зимние". 24 февраля прогнозируется такая же температура - ночью минус 16 - минус 11, а днем около минус 5-4 градусов.

"А вот в субботу и воскресенье - небольшой снег и заметное повышение температуры, днем до минус 5 - ноля градусов. Погода очень неоднородная. Температура будет меняться", - сообщил Вильфанд.

Также он отметил, что "в течение всех дней следующей недели давление будет ниже нормы, не такое низкое, как в субботу и воскресенье, но все равно ниже нормы".