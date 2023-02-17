Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Температура в Москве на следующей неделе будет на 4 градуса ниже нормы

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Погода с "нордическим характером" прогнозируется в Москве 23 февраля, в течение недели в столице ночные температуры будут опускаться до минус 16 градусов, но к субботе и воскресенью потеплеет, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Понедельник станет переходным днем - и ночью, и днем прогнозируется минус 8 - минус 3 градуса и небольшой снег. А со вторника начинается понижение температуры, ночью - минус 14 - минус 9, днем около минус 7 - минус 5. В среду примерно такая же температура - минус 15 - минус 10 градусов ночью, днем минус 6 - минус 5", - сказал Вильфанд в пятницу.

По его словам, начиная со вторника температурный фон будет ниже нормы примерно на 4 градуса. В четверг понижение температуры продолжится.

"В ночь на четверг - уже более заметные морозы. Связаны они будут с тем, что воздушные массы будут перемещаться с севера, поэтому 23 февраля можно будет назвать днем с нордическим характером, потому что ветер с севера", - уточнил Вильфанд.

В четверг ночью будет минус 16 - минус 11, при этом, по словам научного руководителя Гидрометцентра, "не исключены даже еще более низкие температуры до минус 17". Днем в четверг будет минус 9 - минус 4 - "комфортные, зимние". 24 февраля прогнозируется такая же температура - ночью минус 16 - минус 11, а днем около минус 5-4 градусов.

"А вот в субботу и воскресенье - небольшой снег и заметное повышение температуры, днем до минус 5 - ноля градусов. Погода очень неоднородная. Температура будет меняться", - сообщил Вильфанд.

Также он отметил, что "в течение всех дней следующей недели давление будет ниже нормы, не такое низкое, как в субботу и воскресенье, но все равно ниже нормы".

Москва Гидрометцентр Роман Вильфанд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Метель и низкое давление придут в Москву в выходные

Метель и низкое давление придут в Москву в выходные

Глава МВД РФ уволил двух подчиненных за отказ предоставить убежище латвийскому писателю

Глава МВД РФ уволил двух подчиненных за отказ предоставить убежище латвийскому писателю

Вильфанд пообещал москвичам возвращение февральских температур уже в четверг

Вильфанд пообещал москвичам возвращение февральских температур уже в четверг

Москва передаст регионам 3000 автомобилей "Москвич" для такси и каршеринга

Собянин сообщил о сокращении числа автомобильных краж в Москве на 93%

Высота снежного покрова в Москве достигла 33 см

Высота снежного покрова в Москве достигла 33 см

Снег и метель ожидаются в выходные в Москве

Семь строящихся станций московского метро получили названия

Семь строящихся станций московского метро получили названия

Мосгорсуд утвердил аннулирование регистрации "Новой газеты" как СМИ

Мосгорсуд утвердил аннулирование регистрации "Новой газеты" как СМИ

Собянин сообщил о запуске Большой кольцевой линии метро Москвы в ближайшие дни

Собянин сообщил о запуске Большой кольцевой линии метро Москвы в ближайшие дни
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });