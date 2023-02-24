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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:33

Фигурант дела о поджоге московской гостиницы заключен в СИЗО

Фигурант дела о поджоге московской гостиницы заключен в СИЗО
Последствия пожара в отеле "МКМ" на Международной улице
Фото: Прокуратура Москвы/ТАСС

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы отправил под арест на два месяца уроженца Белгородской области Юрия Хомченко, обвиняемого в поджоге гостиницы "МКМ" в Москве, где погибло семь человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда. Мужчина заключен под стражу до 22 апреля.

Хомченко, по данным суда, предъявлено обвинение в убийстве двух или более лиц, совершенном общеопасным способом (п.п. "а", "в", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

21 февраля на пятом этаже в гостинице "МКМ" на Международной улице возникло возгорание на площади 100 кв. м. Погибло семь человек, еще 15 пострадали.

По данным следствия, Хомченко из личных неприязненных отношений к жильцам гостиницы поджог помещения на пятом этаже здания.

Расследование дела поставлено на контроль прокурора Москвы Дениса Попова.

Москва МКМ Юрий Хомченко
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