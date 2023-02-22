Количество погибших при пожаре в московской гостинице увеличилось до семи

Среди версий инцидента рассматривается поджог

Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Семь человек скончались в результате пожара в гостинице на улице Международная в Москве, сообщает в среду телеграм-канал столичного управления Следственного комитета РФ (СКР).

"В пожаре пострадали 15 человек, из них семь человек скончались, среди которых двое малолетних детей", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о шести жертвах инцидента.

Причиной пожара в гостинице "МКМ" мог стать поджог, сообщает СКР. "Следствием рассматриваются различные версии, в том числе и поджог", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что следователями осмотрено место происшествия, назначены судебно-медицинские и пожаро-технические экспертизы, допрошены свидетели, а также руководство общежития.

"Изучается изъятая служебная документация данного общежития", - говорится в сообщении.

Во вторник вечером на пятом этаже в гостинице "МКМ" на Международной улице возникло возгорание на площади 100 кв. метров.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).