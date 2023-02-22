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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:49

Количество погибших при пожаре в московской гостинице увеличилось до семи

Среди версий инцидента рассматривается поджог

Количество погибших при пожаре в московской гостинице увеличилось до семи
Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Семь человек скончались в результате пожара в гостинице на улице Международная в Москве, сообщает в среду телеграм-канал столичного управления Следственного комитета РФ (СКР).

"В пожаре пострадали 15 человек, из них семь человек скончались, среди которых двое малолетних детей", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о шести жертвах инцидента.

Причиной пожара в гостинице "МКМ" мог стать поджог, сообщает СКР. "Следствием рассматриваются различные версии, в том числе и поджог", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что следователями осмотрено место происшествия, назначены судебно-медицинские и пожаро-технические экспертизы, допрошены свидетели, а также руководство общежития.

"Изучается изъятая служебная документация данного общежития", - говорится в сообщении.

Во вторник вечером на пятом этаже в гостинице "МКМ" на Международной улице возникло возгорание на площади 100 кв. метров.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Москва СКР
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