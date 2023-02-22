СК возбудил уголовное дело в связи с пожаром в гостинице "МКМ" в Москве

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в связи с пожаром в гостинице в центре Москвы, в результате которого погибли шесть человек, сообщает в среду телеграм-канал столичного управления Следственного комитета РФ (СКР).

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.

Со своей стороны, представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила журналистам, что прокурор Москвы Денис Попов поставил на личный контроль проведение надзорных мероприятий, "установление всех обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения по результатам доследственной проверки".

По данным МЧС, по состоянию на 23:50 вторника пожарные полностью потушили возгорание на пятом этаже в гостинице "МКМ" на Международной улице, в результате которого шесть человек (четыре взрослых и два ребенка) погибли, еще девять пострадали.