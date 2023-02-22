Причиной пожара в столичной гостинице "МКМ" стал поджог

Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Причиной пожара в гостинице "МКМ" на улице Международная в Москве, в результате которого погибли семь человек, стал поджог, сообщает в среду телеграм-канал столичного управления Следственного комитета РФ (СКР).

"По данным следствия, неустановленное лицо, действуя из личных неприязненных отношений к жильцам данного общежития, совершило поджог помещения 5-го этажа", - говорится в сообщении.

В связи с этим, заявили в ведомстве, расследуется уголовное дело по п.п. "а", "в", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества общеопасным способом).

Подозреваемый разыскивается, говорится в сообщении.

В нем отмечается, что следствием также проверяется организация, в собственности которой находится общежитие (ст. 238 УК РФ).

"Изучается изъятая служебная документация, регламентирующая деятельность данного общежития. Следствием проверяются сведения о ранее выявленных нарушениях законодательства о пожарной безопасности", - говорится в пресс-релизе.

Ранее в СКР сообщили, что версия поджога проверяется.

Во вторник вечером на пятом этаже в гостинице "МКМ" на Международной улице возникло возгорание на площади 100 кв. метров. Погибли семь человек, еще 15 пострадали.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).