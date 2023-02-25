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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Открытие московских диаметров D3 и D4 запланировали с августа по октябрь

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Старт движения поездов на диаметрах D3 и D4 планируется в конце лета - середине осени, сообщил в субботу заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Открытие D3 и D4 у нас предусмотрено во второй половине этого года, примерно август-сентябрь-октябрь", - сказал он в интервью каналу "Москва-24".

Ликсутов отметил, что открытие диаметров позволит создать около 120-150 тыс. рабочих мест в Москве.

С запуском D3 и D4 московское метро будет насчитывать 140 станций.

Москва Московский метрополитен D3 D4 МЦД-3 МЦД-4 Максим Ликсутов
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