МЦД-3 планируется запустить в августе 2023 года, МЦД-4 – в сентябре

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров подписали план-график развития инфраструктуры Центрального транспортного узла в 2023 году.

План включает запуск двух новых диаметров "наземного метро" МЦД-3 "Ленинградско-Казанский", и МЦД-4 "Киевско-Горьковский", а также 14 новых и реконструированных станций на маршрутах диаметров.

Запуск МЦД-3 запланирован в августе 2023 года, будет включать завершение реконструкции ТПУ "Крюково" (Зеленоград) и строительства новой станции Ольгино. Запуск движения на МЦД-4 запланирован в сентябре следующего года, также будет завершена реконструкция и строительство станций Поклонная, Кутузовская, Тестовская, Белорусская, Марьина Роща, Лианозово (первый этап) и новых вестибюля, платформ и пешеходных тоннелей Киевского вокзала.

Церемония подписания плана-графика состоялась в понедельник в вестибюле реконструированной станции Переделкино Киевского направления Московской железной дороги.

"Мы сегодня подводим итоги по обустройству Московского транспортного узла, и как всегда традиция у нас – подписываем график работ на следующий год. 2022 год был рекордным по объему инвестиций, мы строили новые городские вокзалы, прокладывали железнодорожные пути, реконструировали существующие", - сказал Собянин.

Белозеров уточнил, что все задачи, поставленные в прошлом году, выполнены. "Новый план, новый год. Мы сейчас сформировали 14 новых станций на 2023 год. (...) Важен самый последний год, и тогда будет видно итоги и сам замысел (проекта МЦД-3 и МЦД-4). Следующий год – уникальный объем вложений, более 130 млрд [рублей], который абсолютно преобразит возможности перемещения пассажиров", - сказал глава ОАО "РЖД".

"Следующий год будет знаковым для всей системы пассажирского железнодорожного сообщения, будут введены два огромных мегапроекта - МЦД-3 и МЦД-4 - общей протяженностью 170 км, около 60-70 (пригородных) вокзалов (станций), порядка 30 пересадок на другие виды транспорта", - сказал мэр.

Белозеров добавил, что в 2022 году пассажирский поток МЦД-1 прирос на 25%, МЦД-2 прирос почти в 1,5 раза. "В следующем году новая инфраструктура даст прирасти более чем на 30%", - заключил Белозеров.