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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:03

Железнодорожный тоннель для МЦД-5 может появиться в центре Москвы

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Железнодорожный тоннель могут построить через центр Москвы для соединения станций Ярославского и Павелецкого направлений железных дорог, сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"Один из вариантов формирования пятого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-5) предусматривает строительство тоннеля, соединяющего Ярославское и Павелецкое направления железных дорог", - рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарёв.

Он добавил, что на участке могут построить четыре пересадочные станции: Рижская, Площадь трех вокзалов, Китай-город и Павелецкая. По словам Бочкарёва, решение о возведении участка МЦД-5 в центре города примут после оценки всех возможных вариантов и стоимости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что проект соединения двух этих направлений является мегасложным. Для строительства тоннеля под центром столицы надо пройти около 14 км.

МЦД призваны соединить территории Москвы и ближайшего Подмосковья. Движение по МЦД-1 "Одинцово-Лобня" ("Белорусско-Савеловский") протяженностью 52 км и МЦД-2 "Нахабино-Подольск" ("Курско-Рижский") длиной 80 км открылось 21 ноября 2019 года. В перспективе планируется запуск еще трех диаметров: Зеленоград-Раменское, Апрелевка-Железнодорожный и Пушкино-Домодедово.

Регулярное движение пассажирских поездов по "Ленинградско-Казанскому" и "Киевско-Горьковскому" маршрутам Московских центральных диаметров (МЦД-3 и МЦД-4) будет запущено до конца 2023 года, сообщал Бочкарев.

Все пять диаметров общей протяженностью 375 км со 186 станциями должны заработать к концу 2024 года.

Москва МЦД-5
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