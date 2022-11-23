Завод "Москвич" начал серийную крупноузловую сборку автомобилей

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Столичный автозавод "Москвич" (до ухода Renault из России - ЗАО "Рено Россия") перезапустил производство, начав серийную крупноузловую сборку кроссовера "Москвич 3" с бензиновым двигателем, передал корреспондент "Интерфакса".

Перезапуск предприятия прошел при участии вице-премьера - главы Минпромторга Дениса Мантурова и мэра столицы Сергея Собянина.

Первой моделью, поставленной на конвейер после возобновления работы предприятия, стал "Москвич 3", оснащенный бензиновым турбомотором (1,5 л, 150 л.с., 210 Н·м) в паре с автоматической трансмиссией CVT или шестиступенчатой механической коробкой передач. Продажи автомобиля в Москве планируется начать к концу 2022 года, по всей России - в I квартале 2023 года.

Как отмечают в Минпромторге, до конца года "Москвич" также начнет выпускать электрокары.

В ноябре в базе Росстандарта были отображены два одобрения типа транспортного средства (ОТТС): на упомянутый кроссовер "Москвич 3" с бензиновым ДВС, а также на электрокроссовер "Москвич 3е". Согласно опубликованной документации, оба автомобиля представляют собой вариант китайского JAC JS4.

"Приоритетом завода "Москвич" станет производство электрических автомобилей на своей собственной платформе с постепенным повышением уровня локализации автокомпонентов. В 2022 году запускается крупноузловая сборка автомобиля "Москвич 3" и электромобилей. Задача на ближайшее время - наладить процессы мелкоузловой сборки с привлечением локальных поставщиков до конца 2023 года. Следующим этапом будет создание собственной универсальной платформы для отечественного электромобиля, старт производства которого запланирован на конец 2025 года", - заявил Мантуров через пресс-службу Минпромторга.

Ведомство отмечает, что начало полномасштабного производства на площадке "Москвича" обеспечит работой около 40 тысяч человек.

"Предприятие в короткие сроки запустило производство и наладило логистические цепочки после ухода иностранного партнера. Такое событие стало возможным благодаря соглашению о сотрудничестве с технологическим партнером ПАО "КАМАЗ", в рамках которого была разработана стратегия развития завода на срок до 8 лет", - отметили в ведомстве.

В октябре Собянин выражал надежду, что завод будет перезапущен в декабре.

В конце марта французский автоконцерн Renault остановил работу в России. В середине мая принадлежавший компании завод ЗАО "Рено Россия" в Москве мощностью до 180 тысяч автомобилей в год был передан правительству Москвы. В июне предприятие было переименовано в АО "Московский автомобильный завод "Москвич". В июле власти столицы подписали соглашение о сотрудничестве с ПАО "КАМАЗ".

Соглашение, которое в начале августа было опубликовано городскими властями, предусматривало, что 50% долей автозавода могут быть переданы "КАМАЗу" либо "аффилированному или иному предложенному им лицу по договору купли-продажи акций". Также говорилось, что до конца 2022 года на "Москвиче" будет произведено не менее 600 автомобилей (треть - с электродвигателем), в 2023 года - не менее 50 тысяч штук (в т.ч. 10 тысяч электромобилей), до конца 2024 года - не менее 100 тысяч машин (в т.ч. 20 тысяч электрокаров). Мелкоузловую сборку, согласно документу, предполагалось наладить к 2025 году.