Депздрав Москвы сообщил, что в городе сформирован достаточный иммунитет к COVID-19

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - С учетом проведенной вакцинации в столице сформирован достаточный коллективный иммунитет к COVID-19, сообщили "Интерфаксу" в субботу в департаменте здравоохранения Москвы.

"В Москве к настоящему моменту, с учетом массовой вакцинации, у большинства населения сформировался иммунитет к инфекции", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что для нового курса ревакцинации от коронавируса может использоваться любой из компонентов вакцины "Спутник V".

В депздраве подчеркивают, что ожидается поставка первого компонента вакцины от Минздрава.

Ранее на официальном сайте столичной мэрии появилась информация, что в Москве закончился первый компонент вакцины "Спутник V". Также отсутствуют другие вакцины.