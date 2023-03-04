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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:35

Депздрав Москвы сообщил, что в городе сформирован достаточный иммунитет к COVID-19

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - С учетом проведенной вакцинации в столице сформирован достаточный коллективный иммунитет к COVID-19, сообщили "Интерфаксу" в субботу в департаменте здравоохранения Москвы.

"В Москве к настоящему моменту, с учетом массовой вакцинации, у большинства населения сформировался иммунитет к инфекции", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что для нового курса ревакцинации от коронавируса может использоваться любой из компонентов вакцины "Спутник V".

В депздраве подчеркивают, что ожидается поставка первого компонента вакцины от Минздрава.

Ранее на официальном сайте столичной мэрии появилась информация, что в Москве закончился первый компонент вакцины "Спутник V". Также отсутствуют другие вакцины.

Хроника 09 января 2020 года – 04 марта 2023 годаПандемия коронавируса
Москва Спутник V Коронавирус
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