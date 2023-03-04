В Минздраве РФ заявили, что партии "Спутника V" направлены в Москву

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Партии вакцины "Спутник V" распределены Минздравом России и направлены в столицу и ряд других регионов, сообщивших о снижении ее остатков, сказали "Интерфаксу" в субботу в Минздраве РФ.

"Партии вакцины "Спутник V" распределены Минздравом и уже направлены компанией-поставщиком в город Москву и ряд других регионов, сообщивших о снижении остатков вакцины", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что вакцина "Спутник V" эффективно защищает от тяжелого течения COVID-19 и летальных исходов. Вакцинация и своевременная ревакцинация особенно актуальны для лиц старше 60 и людей, имеющих хронические заболевания, такие как сердечно-сосудистые, сахарный диабет и другие.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в ряде регионов РФ отмечается нехватка вакцины "Спутник V".