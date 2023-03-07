Москвичей предупредили о температурном "кульбите" на выходных

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - В субботу и воскресенье в столичном регионе синоптики ожидают нестандартную погоду: после понижения температуры в ночь на субботу до минус 16 градусов, в воскресенье днем потеплеет до плюс 4, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"11 марта, в субботу, температура совершит очередной кульбит, напоминающий погоду 8 марта. Будет очень нестандартная синоптическая ситуация - суть в том, что ночные температуры прогнозируются низкие, ветер будет юго-западный, температуры будут в диапазоне от минус 16 до минус 11 градусов. И затем очередное повышение температуры, и повышение во второй половине дня от плюс 1 до минус 4. И небольшой снег", - сказал он.

В воскресенье, по его словам, в Москве и Подмосковье будет "по-настоящему теплая погода". Прогнозируется южный ветер, ночные температуры - минус 4 - плюс 1, а максимальные днем температуры от минус 1 до плюс 4 градусов.

8 марта Гидрометцентр прогнозировал до плюс двух градусов тепла в столице. По уточненному прогнозу, в ночь на 8 марта в столичном регионе будет январская холодная ночь с температурой до минус 15 градусов, а днем в среду потеплеет.

"Необычность" погоды в среду будет также связана с "южным ветром". Воздушные массы с северных полярных регионов, пройдя через Скандинавию, переместились на юг, в западную Европу, а затем, как отметил Вильфанд, "потоки осуществят очередной кульбит и с юга подойдут к центру европейской части России". Таким образом, приполярный воздух, который сформировался в море Лаптевых, "по такой необычной, экзотической траектории, поступает в центр европейской России, и он холодный", добавил научный руководитель Гидрометцентра.

"Во второй половине ночи через Москву будет проходить теплый фронт, температура значительно повысится. Уже к полудню она повысится на 5-6 градусов, а во второй половине дня уже перевалит через нулевую отметку", - сказал Вильфанд.

Так, минимальные температуры ночью будут от минус 10 до минус 8, по области до минус 15 градусов, что соответствует январским значениям. А во второй половине дня столбик термометра перевалит через нулевую отметку и будет плюс 1 - 2 градуса.

Кроме того, ожидаются небольшие осадки.

9 марта через Москву пройдет теплый фронтальный раздел. Ночью в столице будет минус 3 - минус 1, днем - от ноля до плюс 2, по области от минус 2 до плюс 2 градусов. При этом будет порывистый ветер до 15 м/с.

"Теплая погода радостью не покажется, потому что насыщенный влагой воздух и порывистый ветер не дадут расслабиться", - отметил Вильфанд.

10 марта Москва будет в тылу циклона, что приведет к понижению температуры - минус 9 - минус 7 ночью, по области до минус 11. Днем тоже отрицательные температуры - от минус 4 до минус 2 градусов.