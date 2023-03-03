Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:26

В Москве 8 марта будет до плюс 2 градусов

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Понижение температуры до минус 10 градусов ночью прогнозируется в начале следующей недели в Москве, 8 марта температура днем повысится до плюс 2 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Уже в ночь на понедельник в Москве температура будет 5-6 градусов ниже ноля, по области до минус 9. Дневные температуры преимущественно отрицательные - от ноля до минус 3 градусов. И далее уже температурный фон будет понижаться. Ночью вполне нормальные зимние температуры - минус 10 - минус 5, а днем во вторник температура - минус 3 - минус 1", - сообщил Вильфанд.

Он уточнил, что такое изменение температуры будет связано с тем, что циклон, который определяет погоду в выходные, постепенно начнет уходить на восток, а Москва окажется в тылу этого циклона.

"В среду ночные температуры будут минус 10 - минус 5 градусов, а днем повышение. Дело в том, что будут юго-западные и даже южный поток воздуха. Утром в среду еще холодно, а вот после полудня температура повысится и будет от минус 3 до плюс 2 градусов", - сказал Вильфанд.

Также в столице прогнозируются небольшие осадки. В понедельник и вторник будет небольшой снег, в среду - усиление осадков.

Москва Гидрометцентр Роман Вильфанд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Третий за день случай падения человека на рельсы произошел в московском метро

В московском метро произошло два инцидента с пассажирами за утро

Путин и Собянин запустили "Большое кольцо" столичного метро

Путин и Собянин запустили "Большое кольцо" столичного метро

Москвичам пообещали неоднородную погоду с морозами до минус 15 градусов в марте

Москвичам пообещали неоднородную погоду с морозами до минус 15 градусов в марте

Музеи Кремля получают запросы из Китая на проведение выставок

Музеи Кремля получают запросы из Китая на проведение выставок

Движение на Сокольнической линии метро восстановили после возгорания вагона

Горевший на станции "Спортивная" состав метро убрали с линии

Станцию метро "Спортивная" в Москве закрыли из-за возгорания

На участке красной ветки московского метро прервано движение

Оттепель вернется в Москву во второй половине недели

Оттепель вернется в Москву во второй половине недели
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });