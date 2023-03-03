В Москве 8 марта будет до плюс 2 градусов

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Понижение температуры до минус 10 градусов ночью прогнозируется в начале следующей недели в Москве, 8 марта температура днем повысится до плюс 2 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Уже в ночь на понедельник в Москве температура будет 5-6 градусов ниже ноля, по области до минус 9. Дневные температуры преимущественно отрицательные - от ноля до минус 3 градусов. И далее уже температурный фон будет понижаться. Ночью вполне нормальные зимние температуры - минус 10 - минус 5, а днем во вторник температура - минус 3 - минус 1", - сообщил Вильфанд.

Он уточнил, что такое изменение температуры будет связано с тем, что циклон, который определяет погоду в выходные, постепенно начнет уходить на восток, а Москва окажется в тылу этого циклона.

"В среду ночные температуры будут минус 10 - минус 5 градусов, а днем повышение. Дело в том, что будут юго-западные и даже южный поток воздуха. Утром в среду еще холодно, а вот после полудня температура повысится и будет от минус 3 до плюс 2 градусов", - сказал Вильфанд.

Также в столице прогнозируются небольшие осадки. В понедельник и вторник будет небольшой снег, в среду - усиление осадков.