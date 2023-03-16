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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

Генеральная уборка в Москве пройдет с 1 по 30 апреля

Генеральная уборка в Москве пройдет с 1 по 30 апреля
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Генеральная уборка пройдет в столице с 1 по 30 апреля, сообщил в четверг в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, в этот период в порядок будут приведены улицы и дворы, детские и спортивные площадки, территории парков и скверов.

"Помоем фасады домов, памятники, мосты и тоннели, подготовим к летнему сезону фонтаны. Промоем дорожные знаки и указатели, остановки общественного транспорта", - отметил мэр.

Собянин также пригласил москвичей 15 апреля на традиционный общегородской субботник.

Москва
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