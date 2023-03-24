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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:35

Московские фонтаны готовят к началу сезона

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к финальному этапу подготовки фонтанов к старту сезона, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"Обычно запускаем фонтаны в конце апреля, поэтому уже полным ходом идут соответствующие подготовительные мероприятия", - сказал Бирюков журналистам в пятницу.

Он напомнил, что первый этап профилактических работ начался осенью, сразу после консервации фонтанов на зиму.

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"Проверили конструкции, находящиеся в подземных коллекторах, провели ремонт коммуникаций и диагностику гидравлики. Специалисты привели в порядок насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы, смонтировали щиты управления подводной подсветки и систем безопасности", - пояснил заммэра.

По его словам, на финальном этапе подготовят внешние чаши сооружений.

"Все фонтаны расконсервируют, тщательно промоют после зимы специальным шампунем, проведут регулировку форсунок и проверят лампы подсветки. При необходимости будет выполнен ремонт облицовки чаш и парапетов", - отметил Бирюков.

Он добавил, что в Москве насчитывается более 600 фонтанов, в том числе традиционные, "сухие", плавающие, музыкальные и светодинамические.

Москва
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