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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:35

В Москве снежный покров с понедельника уменьшился вдвое

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В Москве быстро тает снег, этому способствует теплая погода, более свойственная апрелю, заявили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы 24 марта.

"Высота снежного покрова на главной метеостанции города (ВДНХ) в 9:00 составила 12 см. В понедельник этот показатель достигал 25 см", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что минувший четверг стал самым теплым днем 2023 года, термометр на ВДНХ зафиксировал температуру воздуха плюс 12 градусов. "Такое значение температуры на 7 градусов превышает многолетнюю климатическую норму", - добавил собеседник агентства.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прогнозировал, что снежный покров в Москве сойдет к 5 апреля, этому будет способствовать теплая погода и дожди.

Прогноз от 21 марта гласил, что в пятницу в столичном регионе днем будет 10-12 градусов тепла, на 7 градусов выше средних многолетних значений. Также ожидался дождь и ветер.

В субботу, по прогнозам, в столице будет плюс 8 - плюс 13 градусов, в воскресенье - от 5 до 10 градусов.

Москва Метеобюро Москвы ВДНХ Роман Вильфанд Гидрометцентр России
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