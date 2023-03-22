В столичном регионе снег растает в начале апреля

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В столичном регионе снежный покров сойдет к середине первой декады апреля, этому будет способствовать теплая погода и дожди, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"К началу следующей недели высота снега будет небольшая. По расчетам, снег сойдет, не в Москве, конечно, в городе его почистили хорошо, а естественных условиях, к середине первой декады апреля, - сказал он. - Адвекции очень теплых воздушных масс и дождь, который прогнозируется в пятницу, приведут к тому, что высота снега существенно понизится".

Эксперт напомнил, что от дождя снег тает быстрее, чем просто от теплой погоды. Однако, из-за того, что в этом году зимой было много оттепелей, снег в столичном регионе "слежавшийся", поэтому "потребуется много тепла, чтобы он растаял, а теплые дожди способствуют быстрому таянию".

Возвращение температуры к норме прогнозируется в Москве к середине следующей недели, ночные температуры будут отрицательными, но "супер морозов" до минус 10-15 градусов ждать не стоит.

"В понедельник температура около плюс 10 градусов. Но уже к середине недели, по предварительным расчётам, температурный фон вернется к своим нормальным значениям", - сказал Вильфанд.

На этой неделе в Москве установилась теплая погода, которая на 5-6 градусов превышает норму. В городе ночные температуры до конца недели будут в диапазоне от плюс 1 до плюс 3, а в ночь на пятницу - от плюс 5 до плюс 7, что, как ранее сообщил Вильфанд, соответствует майской погоде.

Дневные температуры в Москве также высокие: четверг - плюс 9 - плюс 11, в пятницу - 10-12 градусов тепла. Такая температура на 7 градусов превышает средние многолетние значения. В субботу, по прогнозам, в столице будет плюс 8 - плюс 13 градусов, в воскресенье - от плюс 5 до плюс 10 градусов.