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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:48

Высокое половодье продлится в московском регионе до выходных

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Высокое половодье в московском регионе продлится до конца рабочей недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В воскресенье выпало 10-11 мм осадков, это очень много, так как март - самый сухой месяц, норма по осадкам 39 мм. Так что выпало 25-30% нормы. И это привело к тому, что на малых и средних реках Московской области уже наблюдается и прогнозируется половодье до конца рабочих дней недели", - сказал Вильфанд.

По его данным, что опасные отметки уровня воды уже отмечены в районе Можайска, на юге и на востоке области, а также в соседних областях - во Владимирской, Смоленской и Тверской.

Благодаря тому, что снег почти сошел, в частности, в южной половине Центрального федерального округа, после того как начнут вскрываться реки, "мощного потока рек за счет талого снега не будет", прогнозирует эксперт.

Роман Вильфанд Гидрометцентр Можайск Московская область
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