Почти 30% месячной нормы осадков выпало днем в Москве

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Сильные дожди прошли в столице, за день в городе выпало 10 мм осадков, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы в воскресенье.

"По предварительным данным, прирост осадков к 18:00 составил чуть менее 30% месячной нормы", - сказал представитель метеобюро.

Он уточнил, что данные получены с главной метеостанции Москвы на ВДНХ.

В метеобюро добавили, что с начала марта в городе выпало 54 мм влаги - почти 160% месячной нормы, которая насчитывает 34 мм.

По данным на сайте Гидрометцентра России, рекорд осадков для 26 марта принадлежит 1951 году - 12 мм. Будет ли побит этот максимум, станет известно к исходу дня.

Синоптики прогнозируют, что дожди в столичном регионе полностью прекратятся не ранее полуночи. Ночью в Москве ожидаются туман и 2-4 градуса тепла.