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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:08

Теплая погода и дождь приведут к уменьшению снега в Москве и Подмосковье

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Треть месячной нормы осадков выпадет к концу выходных в столичном регионе, вместе с установившейся теплой погодой это будет способствовать существенному уменьшению количества снега и его сходу в некоторых районах Москвы и Московской области раньше времени, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В выходные, особенно в субботу, будет очень теплая погода, температура будет превышать норму на 6-7 градусов", - сказал Вильфанд, отметив, что такая температура не характерна для марта и опережает климатическую погоду на 3-3,5 недели, что соответствует 20 апреля.

При этом в выходные прогнозируются осадки - в субботу будет небольшой дождь, а в воскресенье, по словам научного руководителя Гидрометцентра, "просто дождливая погода, выпадет много осадков". Все это, с учетом дождя, который был в пятницу, приведет к тому, что за три дня в столичном регионе выпадет 30% месячной нормы осадков.

Сложившиеся в столичном регионе погодные условия, называющиеся "дружной весной", будут способствовать существенному уменьшению снежного покрова и даже его сходу в ряде районов Москвы и Московской области.

"Это тот период, который принято называть в гидрологии "дружной весной", когда перенос тепла с Средиземного моря и южной Атлантики сопровождается вполне заметными дождями. Именно поэтому снег сойдет раньше времени", - добавил Вильфанд.

При этом, он уточнил, что это не означает, что в апреле не будет разного вида осадков, в том числе и в виде мокрого снега и снега, но "уже таких сильных снегопадов не будет".

Гидрометцентр Роман Вильфанд
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