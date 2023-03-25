Теплая погода и дождь приведут к уменьшению снега в Москве и Подмосковье

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Треть месячной нормы осадков выпадет к концу выходных в столичном регионе, вместе с установившейся теплой погодой это будет способствовать существенному уменьшению количества снега и его сходу в некоторых районах Москвы и Московской области раньше времени, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В выходные, особенно в субботу, будет очень теплая погода, температура будет превышать норму на 6-7 градусов", - сказал Вильфанд, отметив, что такая температура не характерна для марта и опережает климатическую погоду на 3-3,5 недели, что соответствует 20 апреля.

При этом в выходные прогнозируются осадки - в субботу будет небольшой дождь, а в воскресенье, по словам научного руководителя Гидрометцентра, "просто дождливая погода, выпадет много осадков". Все это, с учетом дождя, который был в пятницу, приведет к тому, что за три дня в столичном регионе выпадет 30% месячной нормы осадков.

Сложившиеся в столичном регионе погодные условия, называющиеся "дружной весной", будут способствовать существенному уменьшению снежного покрова и даже его сходу в ряде районов Москвы и Московской области.

"Это тот период, который принято называть в гидрологии "дружной весной", когда перенос тепла с Средиземного моря и южной Атлантики сопровождается вполне заметными дождями. Именно поэтому снег сойдет раньше времени", - добавил Вильфанд.

При этом, он уточнил, что это не означает, что в апреле не будет разного вида осадков, в том числе и в виде мокрого снега и снега, но "уже таких сильных снегопадов не будет".