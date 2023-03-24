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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:08

Половодье и подтопления прогнозируются в нескольких районах Подмосковья 25-28 марта

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Высокое половодье прогнозируется в московском регионе с 25 по 28 марта, пик его придется на понедельник, повышение уровня воды ожидается в ряде рек Подмосковья, а также в Москва-реке, подтопления – в Наро-Фоминске и селе Троицком, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В результате складывающейся синоптической обстановки на фоне подъёма весеннего половодья в Московской области в период с 25 по 28 марта увеличится интенсивность подъема уровня воды, что приведет к формированию на малых и средних реках Московской области опасного явления "высокое половодье", - сказал Вильфанд.

По его словам, в результате этого явления может произойти затопление речных пойм, а также подтопление отдельных строений и участков дорог. Пик половодья придется на 27 марта, а затем начнется спад.

Достижение отметок опасного явления прогнозируется на таких реках, как Москва-река, Протва, Нара, Малая Истра, Пахра, Искона и других. Подтопления прогнозируются в таких крупных населенных пунктах, как село Троицкое, города Куровское и Наро-Фоминск.

При этом в Москве, где Москва-река укреплена бетонными берегами, подтоплений не ожидается.

Вильфанд отметил, что, несмотря на то, что в Москве и Московской области слабо промёрзшая почва, из-за такого явления как "дружная весна", которое характеризуется теплыми воздушными массами со Средиземного моря и заметными осадками, талый снег не успевает впитываться в землю и начинает скатываться по водозаборам русла рек.

Московская область Подмосковье Наро-Фоминск
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