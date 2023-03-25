Коммунальщики Москвы получили за сутки более 50 заявок о скоплениях воды

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Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Бригады "Мосводостока" продолжают ликвидировать последствия дождей и таяния снега, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки. За сутки 24 марта отработано более 50 обращений", - говорится в сообщении.

В мэрии уточнили, что дождь в столице продлится до 18:00 субботы.

Ранее в метеобюро Москвы сообщили "Интерфаксу", что только днем 24 марта в городе выпало около 20% месячной нормы осадков.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил "Интерфаксу", что с 25 по 28 марта в столичном регионе прогнозируется высокое половодье, пик его придется на понедельник. Повышение уровня воды ожидается в ряде рек Подмосковья, а также в Москва-реке, подтопления - в Наро-Фоминске и селе Троицком.

Вильфанд также сообщил, что к концу выходных в регионе выпадет треть месячной нормы осадков.