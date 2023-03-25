Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:08

Коммунальщики Москвы получили за сутки более 50 заявок о скоплениях воды

Коммунальщики Москвы получили за сутки более 50 заявок о скоплениях воды
Архивное фото
Фото: Агентство "Москва"

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Бригады "Мосводостока" продолжают ликвидировать последствия дождей и таяния снега, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки. За сутки 24 марта отработано более 50 обращений", - говорится в сообщении.

В мэрии уточнили, что дождь в столице продлится до 18:00 субботы.

Ранее в метеобюро Москвы сообщили "Интерфаксу", что только днем 24 марта в городе выпало около 20% месячной нормы осадков.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил "Интерфаксу", что с 25 по 28 марта в столичном регионе прогнозируется высокое половодье, пик его придется на понедельник. Повышение уровня воды ожидается в ряде рек Подмосковья, а также в Москва-реке, подтопления - в Наро-Фоминске и селе Троицком.

Вильфанд также сообщил, что к концу выходных в регионе выпадет треть месячной нормы осадков.

Москва Мосводосток
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Теплая погода и дождь приведут к уменьшению снега в Москве и Подмосковье

Теплая погода и дождь приведут к уменьшению снега в Москве и Подмосковье

Сибирская язва не подтвердилась у двух пациентов в Подмосковье

В Подмосковье госпитализирован пациент с подозрением на сибирскую язву

В Подмосковье госпитализирован пациент с подозрением на сибирскую язву

Третьяковка покажет редко экспонировавшиеся работы из запасников

Третьяковка покажет редко экспонировавшиеся работы из запасников

В столичном регионе снег растает в начале апреля

В столичном регионе снег растает в начале апреля

Москвичам пообещали потепление до плюс 13 градусов к выходным

Москвичам пообещали потепление до плюс 13 градусов к выходным

Вильфанд посоветовал не спешить с переходом на летнюю резину в столичном регионе

Вильфанд посоветовал не спешить с переходом на летнюю резину в столичном регионе

На следующей неделе в Москве ожидается потепление до плюс 9 градусов

На следующей неделе в Москве ожидается потепление до плюс 9 градусов

Генеральная уборка в Москве пройдет с 1 по 30 апреля

Генеральная уборка в Москве пройдет с 1 по 30 апреля
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });