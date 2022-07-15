В транспорте Петербурге станет меньше кондукторов и больше контролеров

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В Петербурге в рамках реформы наземного транспорта сокращают число кондукторов, их оставят на маршрутах, где их присутствие экономически оправдано. При этом контролеров в городе стало уже 300 и в дальнейшем их число увеличат до 600, сообщил врио председателя городского комитета по транспорту Валентин Енокаев.

"Перевозчик, в данном случае "Пассажиравтотранс", принимает решение о снятии кондуктора либо его оставлении на месте, исходя из того, какой трафик на маршруте. Где-то наличие кондуктора экономически оправданно, его присутствие в салоне, чтобы он мог подойти и помочь оплатить, разъяснить что-то в связи с тем, что маршрут насыщенный. Бескондукторная система будет работать, в первую очередь, на маршрутах малонасыщенных", - сказал чиновник "Интерфаксу".

По его словам, кондуктор находится в салоне, чтобы помочь пассажирам оплатить проезд, а не для того, чтобы "проконтролировать эту оплату, либо принять денежные средства".

"Коммерческие маршруты без кондукторов работают. Они малонасыщенные изначально", - добавил он.

Кондукторов стали убирать из петербургских автобусов с 1 апреля, когда в городе стартовала транспортная реформа. Пассажиры могут оплатить проезд самостоятельно транспортной или банковской картой, билетом с QR-кодом. Штраф за безбилетный проезд пока составляет 500 рублей. В Заксобрании обсуждают предложение увеличить его в пять раз.

Говоря о замене парка, Енокаев сказал, что на маршрутах пока останутся 378 старых автобусов, которые к 15 июля хотели заменить новыми.

"Из общего числа у нас на линии сейчас будет работать 378 автобусов, которые не из новой партии поставки. То есть они - нормативные, им менее семи лет. Они все низкопольные, большого класса. И они подстраховывают на период , пока производитель исполнит полностью заказ на производство автобусов. Это 15% от общего количества", - сообщил чиновник.

Енокаев уточнил, что эти автобусы - дизельные, используются перевозчиком ООО "Вест-Сервис".

"378 автобусов принимают "Подорожник", принимают все льготы, ездят по расписанию, их видно на "Яндекс.Картах". (...) Единственный недостаток, который есть, - они не принимают банковские карты", - сказал он.

Причиной недопоставок он назвал логистический сбой.

"Производитель (российский "Volgabus" - ИФ) столкнулся с перекомпоновкой производственных логистических цепочек, и получился такой сбой. Хотя есть небольшая недопоставка и, соответственно, по производителю МАЗ (Минский автомобильный завод - ИФ). На сегодняшний день она не такая значительная, но есть", - уточнил Енокаев.

Планировалось, что к 5 июля, на улицы Петербурга выйдет более 2 800 новых автобусов. Теперь власти новый срок полного обновления парка перенесен на 15 ноября.

Нивелировать отсутствие недостающих автобусов должна повышенная нагрузка на имеющиеся транспортные средства. Некоторые автобусы будут работать не в одну, а в две-три смены. "Это не очень хорошо, но это выход из ситуации", - объяснил Енокаев.

Практически все 2 800 новых автобусов будут работать на газомоторном топливе, за исключением семи транспортных средств малого класса, которые ездят на дизельном топливе. Чиновник считает, что проблем с дефицитом газового топлива не будет. По его словам, в городе уже действует 15 заправок компримированным (сжатым) природным газом. В следующем году откроется еще одна. По сжиженному природному газу перевозчики самостоятельно уже организовали контрактную цепочку.

"На сегодняшний день проблематики с этим не испытываем. (...) На 15 ноября будет 99,9% транспортных средств - на газу. На сегодняшний день - 85%", - сказал Енокаев.

Транспортная реформа предполагает, что в городской бюджет начнут поступать деньги от оплаты проезда пассажирами. "До реформы в бюджет города денежных средств от оплаты проезда не поступало в принципе, потому что все денежные средства поступали перевозчикам - либо коммерческим перевозчикам, либо "Пассажиравтотранс" и "Горэлектротранс", метрополитен", - объяснил руководитель ведомства.

По его словам, сейчас планировать будущие доходы преждевременно.

"Есть в бюджете, действительно, план по доходам. Мы пока не делаем выводов. Поскольку ранее мы не получали доходы за перевозку, прогнозировать их (...) было бы некорректно. Поэтому цифры по прогнозам мы дадим ближе к концу года", - отметил Енокаев.

Новая модель транспортного обслуживания предполагает полный отказ от маршруток и переход на социальные тарифы. Первый этап начался 1 апреля, второй этап - 1 июня, третий - 15 июля. В результате было сокращено 220 маршрутов, но появились 92 новых.

Реформа также предусматривает сокращение числа кондукторов, обновление парка автобусов, реформу тарифов.

В 2021 году право на обслуживание 347 автобусных маршрутов до 2028 года в результате торгов достались петербургским ООО "Вест-Сервис"(167 маршрутов), входящему в холдинг "Питеравто", АО "Третий парк"(113 маршрутов), ООО "Такси"(11 маршрутов) и московскому ООО "Домтрансавто"(56 маршрутов). 110 маршрутов остались у ГУП "Пассажиравтотранс".