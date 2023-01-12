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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

Весенний призыв может проводиться по смешанной системе, охватывая граждан от 18 до 30 лет

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Переход на новую систему призывного возраста в России может начаться уже в весенний призыв, сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"До начала весеннего призыва каждый военный комиссариат должен будет разобраться, сколько людей у него попадают под новые требования. А после - привести эти данные в соответствие с военным заданием", - сказал Картаполов в интервью "Парламентской газете".

По его словам, "на первых порах призывать будут "по смешанному типу" - то есть, людей в возрасте от 18 до 30 лет".

Полный же переход к новой системе, при которой минимальный призывной возраст будет составлять 21 год, а предельный - 30 лет, займет от одного года до трех лет, сказал глава думского комитета.

"Потребуется целый комплекс поправок в существующее законодательство - в частности, в закон "О воинской обязанности и военной службе", отметил Картаполов.

В настоящее время на срочную военную службу могут призываться граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет.

21 декабря прошлого года министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства сообщил о планах изменить возрастные рамки призыва на срочную военную службу.

"При комплектовании Вооруженных сил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный - повысить до 30 лет", - сказал министр. По его словам, также планируется "обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту с первого дня прихода на службу".

Ранее, 17 декабря 2022 года, военный комиссар Московской области Алексей Астахов заявил, что увеличивать срок срочной службы в Вооруженных силах РФ не планируется. "В настоящее время каких-либо изменений законодательства Российской Федерации в части, касающейся изменения сроков военной службы по призыву, Минобороны России не предлагается", - сказал он.

Госдума Андрей Картаполов
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