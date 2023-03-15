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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:45

В Кремле опровергли обсуждение новой волны мобилизации в РФ

В Кремле опровергли обсуждение новой волны мобилизации в РФ
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что не ведется каких-либо обсуждений о новой волне мобилизации в России, а рассылка военкоматами повесток связана с необходимостью обновления и уточнения базы данных о призывном контингенте.

"На этот вопрос по мобилизации мы неоднократно отвечали. Никаких обсуждений на этот счет у нас не ведется", - заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос о возможности новой волны мобилизации в России.

Касаясь сообщений о том, что в ряде регионов военкоматы рассылают повестки гражданам, Песков отметил, что это связано с необходимостью обновления и уточнения базы данных.

"Это обычная практика. Естественно, все данные нужно уточнять, обновлять. В этих рамках и идет постоянная работа", - подчеркнул Песков.

По словам пресс-секретаря главы государства, "что касается обновления базы данных, ее уточнения - это постоянная работа, а по всем деталям можно обращаться непосредственно в военкоматы и министерство обороны за разъяснениями".

Дмитрий Песков
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