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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:48

Дороги Москвы в апреле четырежды промоют со специальным шампунем

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Комплексные промывки всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог, парковок, тротуаров и дворов с использованием специального шампуня проведут в Москве, сообщил в четверг заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"Всего в апреле запланировано четыре таких мероприятия, будет задействовано необходимое количество рабочих и техники", - сказал Бирюков журналистам.

Заммэра пояснил, что шампунем удаляются стойкие загрязнения, которые невозможно смыть просто водой - например, мазутные и масляные пятна.

"Вначале проводится промывка со специальным средством, затем - обычная мойка водой. В недоступных для техники местах промывка выполняется вручную комплексными бригадами работников коммунальных служб", - отметил он.

Бирюков добавил, что применяемое моющее средство совершенно безопасно, полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.

Москва
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