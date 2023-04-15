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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

На субботник в Москве вышли около 1,5 млн человек

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Традиционный субботник продолжается в столице, заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам в субботу.

"Необходимо отметить, что сегодня в субботнике принимает участие около 1,5 млн человек", - сказал он.

Бирюков уточнил, что в работах также задействовано порядка 17 тыс. единиц различной техники. Заммэра также подвел предварительные итоги месячника весеннего благоустройства, который проводится в городе с 1 по 30 апреля. "На данном этапе примерно 60% территорий (Москвы - ИФ) приведены в порядок", - добавил Бирюков.

Ранее в мэрии сообщили, что субботник в Москве проводится одновременно по 650 адресам. В нем примут участие специалисты комплекса городского хозяйства, других городских предприятий и организаций, школьники и студенты.

Кроме того, в столице в субботу проводится вторая в сезоне промывка дорог и тротуаров с использованием специального шампуня. Всего в апреле запланировано четыре таких мероприятия, уточнил ранее Бирюков.

Москва
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