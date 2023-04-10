В Москве замечен редкий голубь клинтух

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Специалисты Мосприроды заметили клинтуха в природно-историческом парке "Москворецкий", в Строгинской пойме во время весеннего пролета. Сайт Мосприроды напоминает, что этот вид для Москвы считался вероятно исчезнувшим.

"Клинтух - редкий на территории столицы вид с категорией 0 в Красной книге Москвы - вероятно исчезнувшие виды животных. Он один из самых ранних лесных голубей, который летит с зимовки домой, на Европейскую территорию России", - говорится в сообщении.

Возвращение в Москву видов животных, считавшихся вероятно исчезнувшими, эксперты называют одним из подтверждений благополучного состояния экосистемы.

"Клинтух устраивает гнезда в дуплах деревьев. Часто заселяет дупла, выдолбленные желной. Ранее эта птица гнездилась среди старых зеленых насаждений на природных территориях Москвы. Сейчас гнездование такого рода достаточно редки", - отметили в Мосприроды.