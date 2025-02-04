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Биологи мэрии Москвы в 2024 году заметили на 136 видов животных больше, чем в 2023 году

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Биологи Департамента природопользования Москвы в 2024 году зафиксировали на 136 видов животных больше, чем годом ранее, а всего 408 видов, в том числе краснокнижных. Об этом сообщил сайт мэрии.

"Среди них - 10 видов млекопитающих, включая бобра обыкновенного и куницу лесную, а также 74 вида птиц, в том числе болотного луня, сапсана, клинтуха, черношейную поганку. Кроме того, в поле зрение экологов попали редкие виды насекомых, пресмыкающихся, земноводных, рыб и моллюсков", - говорится в сообщении.

"Результаты наблюдений говорят о том, что в Москве благоприятная окружающая среда", - считают в департаменте.

"Воздух, вода, почва находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии - поддерживается баланс, который позволяет благополучно сосуществовать и развиваться многим видам растений и животных", - отмечается в сообщении.

Москва
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