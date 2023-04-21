Небольшой дождь и облачная погода прогнозируются в столице в начале майских выходных

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Облачная погода и небольшой дождь прогнозируются в Москве на следующей неделе, температура со среды понизится до плюс 13 - плюс 18 градусов, такая погода, по предварительным расчетам, сохранится до конца апреля, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Во вторник, 25 апреля, начнётся изменение температурного режима. По-прежнему тепло, но давление будет понижаться. Будет облачно с прояснениями и уже местами кратковременный дождь. Но температура высокая: южный ветер при облачности обуславливает очень тёплую погоду - ночью от 6 до 11 градусов тепла, а дневная температура от плюс 16 до плюс 21", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что, начиная со среды, дневные температуры будут меняться, "ветер будет не южной, а западной четверти". "И уже 26 апреля и ночью, и днём дождливая погода, временами дождь, заметное падение давления. Ночью - от плюс 6 до плюс 11 градусов, а днём температура уже будет плюс 12 - плюс 17 градусов. То есть, всё-таки уже понижение, но температурный фон около нормы", - сказал Вильфанд.

Во второй половине недели, в том числе в выходные, как уточнил руководитель Гидрометцентра, по предварительным расчетам, будет облачная погода и небольшой дождь. "Вполне комфортная апрельская погода, облачно с прояснениями, тепло, ночью плюс 5 - плюс 10 градусов, днём 13-18 и небольшой дождь. Хорошая погода", - сказал он.

При этом такая погода будет около нормы и даже на 1-1,5 градуса превышать ее, отметил Вильфанд.