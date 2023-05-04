Станцию метро "Потапово" в Новой Москве откроют в конце 2024 года

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Новая станция столичного метрополитена "Потапово" будет открыта на юго-западном участке Сокольнической линии в конце следующего года, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

"Поселения Новой Москвы превращаются в такие полноценные районы Москвы, здесь строится жилье, создаются рабочие места, объекты соцкультбыта - школы, детские сады, поликлиники, объекты культуры. Ну, и, конечно, развивается транспортная инфраструктура", - сказал мэр журналистам в ходе осмотра работ по строительству новой станции метро.

"По просьбе жителей мы продлили Сокольническую ветку метро, и здесь устроится новая станция "Потапово", которая расположена между Коммунаркой и Бутово", - добавил он.

Собянин также отметил, что вокруг новой станции ведется достаточно активное жилищное строительство. "Десятки тысяч жителей будут пользоваться этой станцией метро, (которая) будет запущена в конце следующего года", - заключил мэр.