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Станцию метро "Потапово" в Новой Москве откроют в конце 2024 года

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Новая станция столичного метрополитена "Потапово" будет открыта на юго-западном участке Сокольнической линии в конце следующего года, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

"Поселения Новой Москвы превращаются в такие полноценные районы Москвы, здесь строится жилье, создаются рабочие места, объекты соцкультбыта - школы, детские сады, поликлиники, объекты культуры. Ну, и, конечно, развивается транспортная инфраструктура", - сказал мэр журналистам в ходе осмотра работ по строительству новой станции метро.

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"По просьбе жителей мы продлили Сокольническую ветку метро, и здесь устроится новая станция "Потапово", которая расположена между Коммунаркой и Бутово", - добавил он.

Собянин также отметил, что вокруг новой станции ведется достаточно активное жилищное строительство. "Десятки тысяч жителей будут пользоваться этой станцией метро, (которая) будет запущена в конце следующего года", - заключил мэр.

метро Сергей Собянин Москва
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