Многоуровневую транспортную развязку у метро "Мамыри" в Новой Москве откроют в 2024 году

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Многоуровневая транспортная развязка появится в Новой Москве в 2024 году у строящейся станции метро "Мамыри", сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.

"На объекте ведутся работы по армированию и бетонированию монолитных железобетонных конструкций путепроводов. Общая готовность объекта - 10%. Полностью завершить проект планируется в 2024 году", - сказал руководитель департамента Рафик Загрутдинов.

Согласно проекту, построят дороги общей протяженностью 1,8 км. Это путепровод на съезде к ТЦ "Фуд Сити" - 0,4 км, путепровод на съезде к станции "Мамыри" - 0,1 км и два съезда к ТЦ "Фуд Сити" - 1,05 км и к станции "Мамыри" - 0,25 км.

Ожидается, что благодаря развязке снизится нагрузка на участках Калужского шоссе и улучшится транспортная доступность ТЦ "Фуд Сити" и поселений Мосрентген и Сосенское.

Станция "Мамыри" строится за МКАДом на территории поселения Мосрентген в Новой Москве, вдоль Калужского шоссе, вблизи улицы Адмирала Корнилова. В марте от станции "Мамыри" стартовали два тоннелепроходческих комплекса в сторону станции "Славянский мир".

Коммунарская линия метро пройдет от станции МЦК "Крымская" до Троицка, она станет одной из самых протяженных в московском метро (около 38 км с 16 станциями). Ветка обеспечит скоростным рельсовым транспортом жителей новых территорий Москвы, также еще одну линию метро получит Юго-Западный административный округ.

Планируется, что веткой будут пользоваться около 100 тыс. человек ежедневно.