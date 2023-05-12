Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:03

Многоуровневую транспортную развязку у метро "Мамыри" в Новой Москве откроют в 2024 году

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Многоуровневая транспортная развязка появится в Новой Москве в 2024 году у строящейся станции метро "Мамыри", сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.

"На объекте ведутся работы по армированию и бетонированию монолитных железобетонных конструкций путепроводов. Общая готовность объекта - 10%. Полностью завершить проект планируется в 2024 году", - сказал руководитель департамента Рафик Загрутдинов.

Согласно проекту, построят дороги общей протяженностью 1,8 км. Это путепровод на съезде к ТЦ "Фуд Сити" - 0,4 км, путепровод на съезде к станции "Мамыри" - 0,1 км и два съезда к ТЦ "Фуд Сити" - 1,05 км и к станции "Мамыри" - 0,25 км.

МоскваСтанцию метро "Потапово" в Новой Москве откроют в конце 2024 годаЧитать подробнее

Ожидается, что благодаря развязке снизится нагрузка на участках Калужского шоссе и улучшится транспортная доступность ТЦ "Фуд Сити" и поселений Мосрентген и Сосенское.

Станция "Мамыри" строится за МКАДом на территории поселения Мосрентген в Новой Москве, вдоль Калужского шоссе, вблизи улицы Адмирала Корнилова. В марте от станции "Мамыри" стартовали два тоннелепроходческих комплекса в сторону станции "Славянский мир".

Коммунарская линия метро пройдет от станции МЦК "Крымская" до Троицка, она станет одной из самых протяженных в московском метро (около 38 км с 16 станциями). Ветка обеспечит скоростным рельсовым транспортом жителей новых территорий Москвы, также еще одну линию метро получит Юго-Западный административный округ.

Планируется, что веткой будут пользоваться около 100 тыс. человек ежедневно.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Москве отключения горячей воды начнутся 15 мая

В Москве отключения горячей воды начнутся 15 мая

Boeing 737 вернулся в Шереметьево из-за технической неисправности

Boeing 737 вернулся в Шереметьево из-за технической неисправности

Участок между станциями "Автозаводская" и "Орехово" московского метро откроют в среду

Участок между станциями "Автозаводская" и "Орехово" московского метро откроют в среду

Все ограничения движения транспорта в центре Москвы сняты

На Красной площади состоялся военный парад

На Красной площади состоялся военный парад

Небо Москвы в честь Дня Победы украсят свыше 12 тысяч фейерверков

Небо Москвы в честь Дня Победы украсят свыше 12 тысяч фейерверков

Движение поездов на Савеловском направлении изменится из-за строительства ТПУ "Лианозово"

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве третий раз подряд из-за ночных заморозков

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве третий раз подряд из-за ночных заморозков

В Москве будут административно и уголовно наказывать за использование беспилотников

В Москве будут административно и уголовно наказывать за использование беспилотников

В Москве арестована подозреваемая в шпионаже

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });