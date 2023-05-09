Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

На Красной площади состоялся военный парад

На Красной площади состоялся военный парад
Министр обороны РФ Сергей Шойгу (в центре) и главнокомандующий сухопутными войсками РФ Олег Салюков (слева) на параде
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - В Москве на Красной площади завершился парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Воздушной части парада Победы не было.

По Красной площади прошли пешие парадные расчеты. По традиции, первыми по Красной площади прошли воспитанники Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова. Завершили пешую часть парада курсанты Московского высшего общевойскового командного училища.

Церемонию прохождения военной техники открыл танк Т-34 под боевым знаменем 1-й танковой армии. По Красной площади проследовала военная техника, в частности, пусковые установки стратегического ракетного комплекса "Ярс", системы ПВО С-400 "Триумф", оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", бронетехника.

Западный военный округ сообщил, что праздничный салют в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начнется в Москве в 22:00 и продлится 10 минут.

Москва Красная площадь Парад Победы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Небо Москвы в честь Дня Победы украсят свыше 12 тысяч фейерверков

Небо Москвы в честь Дня Победы украсят свыше 12 тысяч фейерверков

Движение поездов на Савеловском направлении изменится из-за строительства ТПУ "Лианозово"

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве третий раз подряд из-за ночных заморозков

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве третий раз подряд из-за ночных заморозков

В Москве будут административно и уголовно наказывать за использование беспилотников

В Москве будут административно и уголовно наказывать за использование беспилотников

В Москве арестована подозреваемая в шпионаже

Мокрый снег ожидается в Москве и Подмосковье в субботу

Мокрый снег ожидается в Москве и Подмосковье в субботу

В Москве 9 мая ожидается до плюс 14 градусов и малооблачная погода без осадков

В Москве 9 мая ожидается до плюс 14 градусов и малооблачная погода без осадков

Анонимы "заминировали" более тысячи объектов Москвы в среду

Московская область ввела запрет на запуск дронов

Московская область ввела запрет на запуск дронов

Власти Москвы запретили несогласованные запуски беспилотников

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });