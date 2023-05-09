На Красной площади состоялся военный парад

Министр обороны РФ Сергей Шойгу (в центре) и главнокомандующий сухопутными войсками РФ Олег Салюков (слева) на параде Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - В Москве на Красной площади завершился парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Воздушной части парада Победы не было.

По Красной площади прошли пешие парадные расчеты. По традиции, первыми по Красной площади прошли воспитанники Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова. Завершили пешую часть парада курсанты Московского высшего общевойскового командного училища.

Церемонию прохождения военной техники открыл танк Т-34 под боевым знаменем 1-й танковой армии. По Красной площади проследовала военная техника, в частности, пусковые установки стратегического ракетного комплекса "Ярс", системы ПВО С-400 "Триумф", оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", бронетехника.

Западный военный округ сообщил, что праздничный салют в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начнется в Москве в 22:00 и продлится 10 минут.