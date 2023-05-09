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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Что произошло за день: вторник, 9 мая

Парад в Москве и речь Путина по случаю Дня Победы, грядущий запуск движения между станциями "Автозаводская" и "Орехово" московского метро

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин на параде Победы заявил, что против России вновь развязана настоящая война. Президент РФ подчеркнул, что в ходе специальной военной операции решается будущее государственности России. Он сказал, что для России "нет недружественных, враждебных народов ни на Западе, ни на Востоке". Путин в своей речи назвал снос в странах Запада мемориалов и памятников советским воинам преступлением. По окончании парада Победы он пообщался с начальниками боевых подразделений.

- На Красной площади состоялся военный парад. По Красной площади прошли пешие парадные расчеты, церемонию прохождения военной техники открыл танк Т-34 под боевым знаменем 1-й танковой армии. Диктор сообщил во время трансляции, что на параде присутствовали 530 участников СВО. Воздушной части парада в программе не было.

- МИД России заявил, что польской стороне будет заявлен протест в связи со срывом церемонии в День Победы. В министерстве сообщили, что посол России в Польше Сергей Андреев и торгпред России в Польше Антон Морозов планировали возложить цветы на мемориальном кладбище советских воинов-освободителей в Варшаве, но толпа их не пропустила.

- В Белгородской области подвергся обстрелу Грайворонский городской округ. В селе Сподарюшино загорелись два частных домовладения. Позднее стало известно о срабатывании над территорией округа системы ПВО. В Шебекино в результате обстрелов накануне и во вторник ночью были повреждены восемь многоквартирных домов.

- США в рамках очередного пакета помощи направят Украине системы ПВО и боеприпасы к ним, а также 155-миллиметровые артиллерийские снаряды. Общая сумма пакета - $1,2 млрд.

- Движение поездов между станциями "Автозаводская" и "Орехово" московского метро запустят в среду. Участок Замоскворецкой линии метро был закрыт с 12 ноября 2022 года.

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