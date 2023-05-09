Парады Победы прошли на Дальнем Востоке

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Парады Победы прошли 9 мая в городах Дальнего Востока, главный из них состоялся в Хабаровске, сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"В Хабаровске завершился главный парад на территории ВВО, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Всего в этом масштабном мероприятии приняли участие в составе пеших парадных расчетов более 3 тыс. 100 человек, было задействовано около 90 образцов вооружения, военной и специальной техники", - говорится в сообщении.

В параде приняли участие военнослужащие, сотрудники силовых ведомств, курсанты учебных заведений.

В составе колонны техники времен Великой Отечественной войны в параде войск Хабаровского гарнизона приняли участие: танки Т-34, ИС-3, самоходная артиллерийская установка ИСУ-152 "Зверобой" и реактивные минометы БМ-13 "Катюша".

Также по главной площади Хабаровска в составе механизированной колонны прошли современные образцы вооружения, военной и специальной техники: новейшие российские бронетранспортеры БТР 82А, модернизированные танки Т-80БВМ, 152-мм самоходные гаубицы МСТА-С, модернизированные реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г", ракетный комплекс "Искандер-М" и зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф", а также комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Москва".

Продолжили парад робототехнический комплекс разминирования "Уран-6", новейшие машины РХБ разведки, оснащенные дистанционными средствами обнаружения радиоактивных и отравляющих средств, новейшие цифровые радиостанции, аварийно-спасательные машины специального назначения МКСО и АСМ-48-031.

Пресс-служба Тихоокеанского флота сообщает, что парады также прошли во Владивостоке и на Камчатке.

Торжественным маршем перед главной трибуной Владивостока на улице Светланской прошли более 1 тыс. 800 человек, из которых порядка 1 тыс. - военнослужащие ТОФ.

За пешими расчетами проследовала механизированная колонна, которую возглавил танк Т-34-76 и Т-34-85, являющиеся символом Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Всего в составе мехколонны было задействовано 28 единиц военной техники, среди которых современный танк Т-80БВ, бронетранспортеры БТР-82АМ, береговые ракетные комплексы "Бастион", командные пункты управления берегового ракетного комплекса "Бал", специальный автомобиль группы разминирования "САГР". После современных боевых машин традиционно последовала колонна ретротехники.

В Петропавловске-Камчатском торжественным маршем по площади имени Ленина прошли 15 сводных рот численностью более 1 тыс. человек.

В 22:00 по местному времени во Владивостоке и Петропавловске-Камчатском

прозвучат артиллерийские салюты, которыми завершатся праздничные мероприятия в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Парады прошли в и других городах Дальнего Востока, в частности, в Южно-Сахалинске, где по главной площади города торжественным маршем прошли более 1 тыс. человек. Впервые в военном параде на Сахалине приняли участие автомобили УАЗ Пикап, созданные на базе модели "Патриот", с установленными на них крупнокалиберными пулеметами.