Песков заявил, что сообщений о попытках атаковать Москву дронами 9 мая не поступало

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Каких-либо сообщений от российских правоохранительных органов о попытках атаковать дронами Москву 9 мая не поступало, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Не было никаких сообщений от наших правоохранителей на сей счет", - сказал Песков в среду журналистам.

Так он ответил на просьбу прокомментировать информацию, распространенную некоторыми телеграм-каналами, о том, что Вооруженные силы Украины якобы предпринимали попытки атаковать Москву 9 мая несколькими дронами.