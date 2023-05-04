Белый дом заявил об отсутствии непубличных контактов по поводу инцидента с дронами в Москве

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Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Представителю Совета национальной безопасности США Джону Кирби неизвестно о каких-либо контактах между США и РФ, которые могли бы проходить в частном порядке в связи с инцидентом с беспилотниками в Москве.

"Я не осведомлен о каких-либо частных беседах между нами и российскими властями по поводу предполагаемой атаки беспилотников", - сказал Кирби на брифинге.

Он повторил позицию Вашингтона, согласно которой США не причастны к этому инциденту. Кирби уточнил, что "не знает, нужны ли тут контакты для донесения такой позиции в частном порядке". В то же время он добавил, что США попытаются узнать больше об этом происшествии.

Ранее в четверг Кирби утверждал, что США не имеют никакого отношения к атаке беспилотников на Кремль и что Вашингтон не призывает Украину действовать таким образом за пределами ее границ.

Со своей стороны пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "решение о таких действиях и терактах принимается не в Киеве, а именно в Вашингтоне" и за атакой дронов "безусловно" стоит Вашингтон.

Накануне пресс-служба Кремля заявила, что в ночь на 3 мая "киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента РФ". В Кремле расценили эти действия "как спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ" и заявили, что оставляют за собой право "принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным".