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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:11

Пострадавший от атаки дронов купол Сенатского дворца в Кремле починят в ближайшее время

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Пострадавший в результате атаки дронов купол Сенатского дворца Кремля будет восстановлен в ближайшее время, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель управделами президента РФ Елена Крылова.

"К завтрашнему дню поменяем два медных листа крыши", - сказала собеседница агентства.

Ранее в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на куполе, который накануне ночью атаковали дроны, опалены два медных листа, других повреждений нет.

"Я знаю от наших хозяйственных служб - там опалено буквально два медных листа, которые покрывают этот купол. Эти два медных листа, если уже не заменены - я точно не знаю, будут сегодня или завтра заменены. И все будет как новое. Других каких-либо повреждений или разрушений нет", - сказал Песков журналистам.

Накануне президентская пресс-служба сообщила, что в ночь на 3 мая была совершена попытка нанести удар двумя беспилотными летательными аппаратами по резиденции президента в Кремле. Глава государства не пострадал. Дроны были выведены из строя.

Москва Московский Кремль
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