"Ночь музеев" в РФ пройдет 20 мая

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Всероссийская акция "Ночь музеев" пройдет 20 мая, ее темой станет "История в истории", сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Всероссийская акция "Ночь музеев" пройдет в этом году 20 мая (...) Тема акции созвучна Году педагога и наставника - "История и истории"", - написала Любимова в своем телеграм-канале.

Она отметила, что в центре внимания акции будет "не только сохранение памяти и наших духовно-нравственных ценностей, но и частные рассказы о героях, наставниках, событиях, коллекциях, научных открытиях".

Министр уточнила, что музеи и учреждения культуры во всех регионах страны готовят для посетителей экскурсии, выставки, лекции, мастер-классы. Афишу всех мероприятий по стране, а также расписание видеотрансляций можно будет найти на портале "Культура.РФ".