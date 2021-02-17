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"Яндекс" заверил, что не посягнет на территорию Дворца пионеров

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - "Яндекс" в ходе строительства новой штаб-квартиры на улице Косыгина в Москве не затронет территорию соседнего Дворца пионеров, компания завершит установку ограждения по периметру своего участка до конца февраля, работы идут строго по границе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Никаких работ и строительных проектов на территории соседнего Дворца пионеров не планируется, заверил представитель компании.

Ранее в сообществах Гагаринского района в фейсбуке появились сообщения о том, что "Яндекс" начал возводить забор на территории Дворца пионеров.

В "Яндексе" заявили, что ограду вокруг участка ставят, чтобы повысить безопасность стройки. Со стороны жилых домов участок оградят дополнительным шумозащитным экраном "для комфорта местных жителей".

Представитель "Яндекса" добавил, что компания планирует сотрудничать с Дворцом пионеров по образовательным мероприятиям.

Представители Дворца также заявили, что установка ведется в соответствии с градостроительным планом земельного участка.

"Яндекс" в декабре 2018 года закрыл сделку по покупке участка за $145 млн под новую штаб-квартиру на улице Косыгина в Москве. Общий бюджет строительства без учета стоимости земли оценивался в $275-330 млн.

Проект новой штаб-квартиры компании разработали в лондонском бюро PLP Architecture, главный архитектор проекта Ли Полисано. В проектировании также участвуют российские бюро АПЕКС и РТДА. Проект благоустройства территории разработает компания Arteza, которая участвовала в создании парка "Зарядье". Девелопером проекта выступает компания MR Group.

В здании обустроят два больших конференц-зала, образовательный комплекс и музей "Яндекса". Также будут открыты кафе, рестораны, аптеки и предприятия сервиса. На территории также появится новый парк площадью около 2 га.

В декабре 2020 года компания получила разрешение на строительство делового центра на Косыгина.

15 февраля на этом участке окончательно снесли надземную часть гостиницы Korston (бывший "Орленок"), которую построили в 1976 году к Олимпиаде-80.

Яндекс Москва Дворец пионеров Korston PLP Architecture MR Group Ли Полисано

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