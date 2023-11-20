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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

В строящейся штаб-квартире "Яндекса" завершили монолитные работы

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В Гагаринском районе Москвы завершились монолитные работы в новой штаб-квартире "Яндекса", сообщили в пресс-службе столичного стройкомплекса.

"Одновременно специалисты занимаются монтажом внутренних инженерных систем и прокладкой наружных сетей. Строительная готовность объекта на данный момент составляет 41%", - заявил через пресс-службу заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Строители монтируют фасады в здании на улице Академика Зельдовича, идут внутренние работы: устройство перегородок и отделка подземной части.

В ближайшее время начнутся работы по устройству кровли, отделке помещений надземной части и монтажу лифтов и эскалаторов. Работы ведутся в соответствии с графиком проекта организации строительства, отметил заммэра.

В стройкомплексе уточнили, что здание строится за счет средств инвестора - компании "Яндекс", в роли технического заказчика проекта выступает MR Group. Общая площадь штаб-квартиры составит более 262 тысяч кв.м, она будет состоять из трех разновысотных крыльев от 12 до 15 этажей, объединенных центральным многосветным пространством с прозрачной кровлей и пятью подземными этажами. Фасад сделают с панорамным остеклением и облицуют металлическими панелями, а кровля будет частично эксплуатируемой.

Площадь офисных пространств в здании превысит 110 тысяч кв.м, еще в нем разместятся презентационные залы, учебные классы, лекторий и музей вычислительной техники. На прилегающей территории благоустроят каштановую рощу. На пяти подземных этажах предусмотрен многоуровневый паркинг на 1630 автомобилей, спортивный комплекс с 25-метровым бассейном, спортзалом для баскетбола, волейбола, мини-футбола и сквоша, тренажерным залом, студиями для йоги и пилатеса. На первых этажах запланирована коммерческая инфраструктура.

MR Group Яндекс Москва Андрей Бочкарев
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