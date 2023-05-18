Температура воздуха в Москве впервые с начала весны превысила 25 градусов

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Воздух в столице разогрелся до июльских показателей, в 16:00 на опорной метеостанции (ВДНХ) зафиксировано 25,6 градуса, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

"Вчера на ВДНХ фиксировались максимальные для нынешней весны 23,9 градуса, а сегодня температура впервые в сезоне превысила отметку 25 градусов", - сказал представитель метеобюро.

По данным синоптиков, в 15:00 в центре Москвы (Балчуг) зафиксировано 26,7 градуса, в Тушино - 25,4 градуса.

В Гидрометцентре России предупреждают, что вечером к Москве подойдет холодный атмосферный фронт. По информации на сайте метеоучреждения, в пятницу днем в городе будет всего 17-19 градусов, ожидаются кратковременные дожди. Порывы северного ветра будут достигать 5-10 м/с.

Из-за пожарной опасности четвертого (предпоследнего - ИФ) класса в Москве действует "желтый" уровень погодной опасности. Период предупреждения - до 12:00 пятницы.