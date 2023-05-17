Самый теплый день весны зафиксирован в Москве

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Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Температура воздуха в столице впервые с начала весны превысила отметку 23 градуса, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы в среду.

"В 15:00 на главной метеостанции города на ВДНХ было зафиксировано 23,5 градуса, в центре Москвы, на улице Балчуг - 24 градуса. Сегодня самый теплый день нынешней весны", - рассказал представитель метеобюро.

Он напомнил, что прежний весенний максимум температуры в столице был установлен 13 мая - 22,8 градуса.

По прогнозу синоптиков, в четверг в Москве ожидается июльская погода - до 25-27 градусов.