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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

Теплая погода в Москве обновила температурный максимум 2023 года

Теплая погода в Москве обновила температурный максимум 2023 года
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Температура воздуха на главной столичной метеостанции (ВДНХ) к 15:00 субботы поднялась до 22,3 градуса, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

"В городе зафиксирован самый теплый день весны и всего года", - сказал представитель метеобюро.

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По его словам, теплая погода в Москве обновила температурный максимум, установленный днем ранее (22,1 градуса).

Синоптики прогнозируют в воскресенье более прохладную погоду в столице - до 19 градусов и северный ветер с порывами до 5-10 м/с.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал в столичном регионе июньское тепло до 23-24 градусов в субботу и среду.

Москва
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