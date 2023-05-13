Теплая погода в Москве обновила температурный максимум 2023 года

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Температура воздуха на главной столичной метеостанции (ВДНХ) к 15:00 субботы поднялась до 22,3 градуса, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

"В городе зафиксирован самый теплый день весны и всего года", - сказал представитель метеобюро.

По его словам, теплая погода в Москве обновила температурный максимум, установленный днем ранее (22,1 градуса).

Синоптики прогнозируют в воскресенье более прохладную погоду в столице - до 19 градусов и северный ветер с порывами до 5-10 м/с.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал в столичном регионе июньское тепло до 23-24 градусов в субботу и среду.