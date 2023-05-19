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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Назначен новый главный нарколог Москвы вместо Евгения Брюна

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Главным внештатным специалистом психиатром-наркологом Москвы назначен Антон Масякин вместо Евгения Брюна, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

"Масякин Антон Валерьевич – главный внештатный специалист психиатр-нарколог, директор ГБУЗ "МНПЦ наркологии ДЗМ", врач психиатр-нарколог", - говорится в сообщении на сайте столичного департамента здравоохранения.

Отмечается, что общий медицинский стаж работы у Масякина составляет 8 лет.

Кузьминский суд Москвы 20 августа 2022 года по ходатайству следствия отправил Брюна под домашний арест. Ему было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). Брюна обвиняют в хищении 20 млн рублей при поставках медицинских изделий по завышенным ценам.

Москва Антон Масякин Евгений Брюн
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