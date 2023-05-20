Синоптики спрогнозировали грозы в Москве на три дня

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Кратковременные дожди с грозами и порывистый ветер до 15-17 м/с ожидаются в столичном регионе с воскресенья до вторника, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По прогнозу синоптиков, температура воздуха в воскресенье не превысит 17-19 градусов, в понедельник и вторник - 20-22 градусов.

Гидрометцентр уточняет, что в воскресенье днем в Москве пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Порывы ветра могут достигать 15 м/с.

В понедельник прогнозируется небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах города прогремят грозы. Ветер вновь усилится до 15 м/с.

Во вторник осадки сохранятся. Дожди в Москве - небольшие или умеренные - будут сопровождаться грозами и порывами ветра до 17 м/с.