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В Москве экскурсоводы и гиды-переводчики начнут получать аттестаты в июне

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В Москве пока государственную аттестацию не прошел ни один экскурсовод или гид-переводчик, сообщил "Интерфаксу" глава городского комитета по туризму Евгений Козлов.

"Государственную обязательную аттестацию в силу закона в Москве начали проводить с 15 мая, и первые экзаменационные и аттестационные комиссии проходят в настоящий момент. То есть аттестат государственного образца пока не получил ни один гид, экскурсовод. Это состоится, я думаю, уже в июне", - сказал он.

На сдачу экзамена пока поступило порядка 20 заявок.

Всего в Москве работают свыше 3,7 тысячи экскурсоводов и гидов-переводчиков, прежние аттестаты будут действовать до начала 2024 года.

Экскурсоводы и гиды-переводчики Москвы могут подать заявку для обязательной государственной аттестации на портале mos.ru, региональные специалисты, планирующие проводить экскурсии в столице, должны оставлять заявку на сайте госуслуг. Экзамен состоит из тестирования и практического задания. Экскурсоводы с опытом работы свыше 3 лет могут пропустить этап тестирования.

С 1 июля 2023 года аттестация экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков становится обязательной. Они должны проходить аттестацию и сдавать экзамены раз в пять лет.

Евгений Козлов Москва
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