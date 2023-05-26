Минприроды попросило сенаторов перенести сроки аттестации инструкторов-проводников

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Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Допуск на особо охраняемые природные территории (ООПТ) инструкторов-проводников без аттестации возлагает ответственность за жизнь и здоровье туристов на нацпарки и заповедники, и чтобы этого избежать, следует перенести сроки аттестации на год.

Об этом на совещании в Совете Федерации сказал замдиректора департамента госполитики и регулирования в сфере развития ООПТ Минприроды Алексей Тихненко.

"С 1 июля у нас вводится обязательная аттестация инструкторов-проводников, - напомнил он. - В настоящее время она не проводится, так как отсутствует механизм аттестации. Наше взаимодействие с Минэкономразвития говорит о том, что, скорее всего, к указанному сроку не получится принять дополнительные подзаконные акты. И потребуется перенос сроков введения обязательной аттестации для инструкторов-проводников. Поэтому мы хотим, чтобы Совет Федерации поддержал и выступил за перенос срока, как минимум еще на один год".

По его словам, для ООПТ проблема заключается в том, что туристы могут посетить заповедники, нацпарки после получения разрешения.

"И если у туркомпаний будет запрос на сопровождение туристов на маршрутах, сопряженных с рисками для жизни и здоровья, то допустив инструкторов-проводников, не прошедших аттестацию, учреждение берет на себя риски за жизнь и здоровье туристов. Претензии будут к нашим учреждениям", - объяснил он.

Минэкономразвития уже внесло в Госдуму предложение о переносе срока обязательной аттестации инструкторов-проводников на активных маршрутах на год - до 1 июля 2024 года.

В 2021 году был принят закон, по которому до 1 июля 2023 года все инструкторы-проводники на активных туристских маршрутах должны пройти аттестацию для продолжения работы и получить соответствующие бейджи.